IL VICE MINISTRO SILERI: “NON CONDANNO LE PASSEGGIATE SE FATTE CON MASCHERINA E DISTANZIAMENTO”

“Io non condanno gli assembramenti mostrati in tv domenica – ha detto Sileri – Vedere persone che passeggiano lungo i Navigli” di Milano “mantenendo la distanza, con la mascherina e senza contatto fisico, non ha niente di male. Anzi, hanno fatto bene a uscire con la bellissima giornata che c’era, se hanno osservato le regole”.

Sileri ha parlato anche delle cure monoclonali. “Siamo in ritardo e stiamo recuperando ora grazie ad alcuni che all’interno di Aifa ne hanno compreso l’opportunità. Cerchiamo di non farci sfuggire questa occasione. E’ una ricerca in alcuni casi realizzata anche da scienziati italiani. Le terapie con gli anticorpi monoclonali devono andare in parallelo con i vaccini” ha sottolineato il viceministro della Salute.