ITALIA VIVA. ETTORE ROSATO AD AGROPOLI PER LA PRESENTAZIONE DEL COORDINAMENTO CITTADINO

Il presidente del partito sarà presente Sabato 26 giugno 2021, a partire dalle 10.30, all’Aula Consiliare “A. Di Filippo” di Agropoli. Incontro con il dott. Tommaso Pellegrino, consigliere regionale e capogruppo di Italia Viva, la dott.sa Angelica Saggese, coordinatore regionale, il dott. Enzo Alaia, Consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità Campania e la dott.ssa Elvira Serra, coordinatore cittadino.

Ettore Rosato arriva ad Agropoli, insieme ai due consiglieri regionali dott. Tommaso Pellegrino e dott.Enzo Alaia, presso l’aula consiliare “A. Di Filippo” del Comune di Agropoli. Una riunione organizzativa con i vertici locali per presentare anche nella città capofila del Cilento la campagna del partito “La Primavera delle idee”, che si concluderà proprio ad Agropoli dopo tre mesi di dibattiti per i territori e per la comunità.

