LA DURA REPLICA DI MARTUSCIELLO ALL’ADDIO DI CALDORO: “CHI NON SI DIMETTE SI COMPORTA DA CAMORRISTA”

“Il trasformismo politico è il male assoluto. Chi viene eletto in una lista e cambia poi partito deve avere la dignità di dimettersi. Chi non lo fa, si comporta da camorrista verso gli elettori che hanno votato quel partito.

E come tale va trattato”. Così in una nota diffusa dal suo ufficio stampa, Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia. Parole – spiega la nota – pronunciate da Martusciello a margine di un incontro con i giovani di Fi a Napoli.

Share on: WhatsApp