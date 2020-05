LA RIVOLTA DEI SINDACI NELLA CHAT DELL’ANCI CONTRO DE LUCA: PRONTO UN DOCUMENTO

Alla fine, da sindaci, da amministratori impegnati tutti i giorni nel fronteggiare le emergenze sociali ed economiche, nonostante il sostegno al Presidente della Regione, non ce l’hanno fatta a restare in silenzio: e cosi’ nella chat riservata ai primi cittadini della Campania, che fanno parte dell’Anci, è iniziata il Tam Tam di una rivolta dei primi cittadini che, nelle prossime ore, dovrebbe trovare la sintesi all’interno di un documento che verrà inviato al Governatore De Luca. Tante le preoccupazioni ma in modo particolare due sono i temi: il rinnovato divieto per la vendita con asporto di pizzerie, bar, pasticcerie e ristoranti ma anche la chiarezza sul tema degli immigrati che torneranno al lavoro.

