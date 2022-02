LA SANITA’ CAMPANA PRONTA AD UNA RIVOLUZIONE: 169 CASE DI COMUNITA’ E 45 OSPEDALI

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca presenta il nuovo piano per la sanità in Campania, sostenuto dai fondi del Pnrr, per cambiare radicalmente il rapporto tra paziente e strutture sanitarie, introducendo sistemi e metodi che potrebbero ridurre il ricorso automatico alle cure ospedaliere. Nel nuovo Piano presentato da De Luca, accanto al Presidente di Agenas Enrico Coscioni, ci sono 169 Case di Comunità, 49 Ospedali di Comunità e 58 centrali operative che dovrebbero, nei prossimi anni, rivoluzionare radicalmente il sistema sanità Campania.

“Ci avviamo verso un ritorno alla normalità”, ha sottolineato De Luca, “parliamo di un investimento enorme che si aggiunge a quello già previsto dalla Regione Campania. Gli obiettivi che ci siamo dati, per recuperare un ritardo storico nella medicina di territorio, sono le nuove 169 case di comunità, i 49 ospedali di Comunità e 58 Centrali Operative. I primi 130 milioni di euro saranno destinati all’acquisto di nuovi macchinare, gli altri 160 saranno destinati alle Asl per la digitalizzazione e per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. In Campania ci sarà una casa di Comunità ogni 50.000 abitanti per evitare la congestione dei Pronto Soccorso degli Ospedali”