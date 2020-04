L’APPELLO DI FDI SALERNO: “IL GOVERNO AIUTA SOLO LE BANCHE NON I CITTADINI”

“E’ di tutta evidenza che questo Governo in linea con il precedente stia utilizzando questa crisi per fare gli interessi dell’alta finanza e delle Banche a danno delle imprese.Il credito garantito dallo Stato,con requisiti di accesso discriminatori per la piccola impresa e modalità di erogazione ambigue,costituisce soltanto un assist per il sistema bancario che ne esce rafforzato.” E’ quanto dichiarano i responsabili provinciali di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore, Gherardo Marenghi e Sonia.

La sopravvivenza del tessuto produttivo merita ben altre misure che abbiano un impatto immediato rimediando ai danni gravissimi prodotti dalla paralisi : più di ogni altro strumento sarebbe doveroso un intervento normativo teso a sgravare le imprese dai canoni di locazione e dalle spese relative alle utenze.Il Governatore della Campania che ha dichiarato di voler agire in autonomia rispetto alla linea d’azione dello Stato dia un segnale effettivo di sostegno alle imprese tutelandole con le misure effettivamente in grado di tenere in piedi il mondo produttivo permettendogli di affrontare l’emergenza e di sopravvivere