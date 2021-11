L’EUROPARLAMENTARE ADINOLFI (FI): “TERRA DEI FUOCHI, DALLA PARTE DEI SINDACI”

“Dalla parte dei sindaci per un intervento serio e immediato nella Terra dei Fuochi. Non possono rimanere inascoltate le istanze di chi i territori li vive quotidianamente e chiede da anni di essere supportato. Si faccia un protocollo in grado di aiutare realmente gli amministratori nelle attività di contrasto ai roghi. Non è pensabile che gli Enti possano vincere da soli una battaglia così importante. Il tempo delle promesse e delle belle parole è terminato, servono azioni concrete e interventi straordinari. Ci sono le risorse, anche dall’Unione Europea, che grazie anche al mio impegno a Bruxelles ha riconosciuto l’esistenza di zone altamente inquinate, e anche gli strumenti per poter agire in modo più incisivo”. Così l’europarlamentare campana di Forza Italia e responsabile del Dipartimento regionale Ambiente – Terra dei Fuochi, Isabella Adinolfi, commenta la decisione dei 19 sindaci dell’agro-aversano che nei giorni scorsi non hanno firmato la bozza del nuovo protocollo per il contrasto ai roghi dei rifiuti.

