L’INDISCRETO. SALERNO, MICHELE SARNO: VOTO DISGIUNTO ED I TIMORI DEI CANDIDATI DI NAPOLI

Una voce è una semplice voce, due diventano una coincidenza ma quando a parlarne, con insistenza, sono almeno tre persone il fatto diventa rilevante. Ed in questo caso lo è sotto il profilo politico: sono molti i candidati al consiglio comunale della coalizione di Enzo Napoli ad aver percepito la forte presenza, tra le famiglie e tutti gli elettori, di Michele Sarno, l’avvocato penalista oggi alla guida di una vasta alleanza composta dai partiti del centro destra e da numerosi movimenti civici. Molti elettori, che in passato hanno votato in maniera diversa, che, quest’anno sono convinti che Sarno possa rappresentare l’alternativa piu’ credibile ad Enzo Napoli: e sono numerosi i candidati al consiglio comunale che iniziano a percepire, in maniera chiara, la volontà di molti elettori salernitani di esprimere una preferenza a favore del candidato sindaco Michele Sarno, magari sostenendo anche il consigliere comunale di un’altra coalizione. Sarno sta raccogliendo, con ogni probabilità, il grande lavoro mediatico fatto ad inizio anno quando in numerose trasmissioni tv nazionali non ha esitato a criticare le scelte fatte da De Luca nella gestione dell’emergenza sanitaria.

