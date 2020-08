LISTA CALDORO. L’IMPEGNO DI GIOVANNI ROMANO, PIA NAPOLI, ANTONIO FASOLINO E GABRIELLA NATALE

In una fase politica non certo facile, sicuramente diversa da 5 anni fa quando Caldoro si presentò da Presidente uscente, un grande lavoro di mediazione e di ricerca delle migliori candidature per la Lista Caldoro Presidente è stato portato avanti, fino a qualche giorno, da un gruppo di lavoro composto dall’ex assessore regionale Giovanni Romano, dall’ex Presidente dell’Aeroporto Antonio Fasolino, da Pia Napoli e da Gabriella Natale. Quattro persone che, anche lontano dai partiti del centro destra, hanno voluto dare un contributo alla campagna elettorale di Stefano Caldoro, coinvolgendo imprenditori, società civile e professionisti nella lista Caldoro Presidente.

