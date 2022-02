LUCA CASCONE: “IL 2022 ANNO DECISIVO PER AEROPORTO COSTA D’AMALFI”

“Con il Presidente Vincenzo De Luca e l’Amministratore Delegato di Gesac Roberto Barbieri abbiamo fatto questa mattina un sopralluogo al cantiere per il potenziamento dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi dove sono finalmente partiti i lavori per il prolungamento della pista a 2mila metri.

Concluse le opere di bonifica da ordigni bellici, il prolungamento della pista è uno degli interventi infrastrutturali più significativi per la realizzazione del nuovo aeroporto ma non l’unico.

Il 2022 sarà infatti l’anno decisivo per dare un’accelerata veramente definitiva a questa opera anche con il potenziamento delle infrastrutture di accesso all’Aeroporto, come il collegamento con l’Autostrada e il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all’aeroporto.”

Lo scrive il Consigliere Regionale Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti.

A breve la Regione Campania finanzierà la progettazione e realizzazione della viabilità di accesso (ferrovie e strade) alla nuova stazione aeroportuale con un investimento complessivo di ulteriori 150 milioni euro.

Parallelamente all’avanzamento dei lavori, sono altresì iniziate tutte le attività di progettazione delle opere sia relative alle ulteriori infrastrutture di volo che ai nuovi terminal destinati ai passeggeri, con l’affidamento della Progettazione della Fase 2 che prevede, tra l’altro, la realizzazione del nuovo Terminal Passeggeri, il secondo allungamento della pista fino a 2.200 metri e le aree di parcheggio e di accessibilità all’aeroporto.

Tutte le attività messe in campo consentiranno l’apertura del nuovo aeroporto, fra i più moderni ed ecosostenibili d’Europa, a partire dal 2024. Continueremo a lavorare su tutti i fronti per far si che questa infrastruttura sia pronta per esprimere tutta la sua potenzialità al servizio del territorio.