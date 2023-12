LUCIA VUOLO (FI): “MORTE BAMBINA A BOSCOTRECASE, SANITA’ IN CAMPANIA: ADESSO BASTA”

“In Campania, a Boscotrecase, una bimba di 3 mesi muore per arresto respiratorio. Respinta all’ospedale dove non c’è il pronto soccorso. Aperta un’inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata. Una storia, raccontata da tutti i media stamane, che lascia sgomenti. La piccola è arrivata all’ospedale di Boscotrecare (Na) in arresto respiratorio. Un presidio che da tre anni non ha il pronto soccorso.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, l’europarlamentare di Forza Italia-Ppe Lucia Vuolo.

Quando ha raggiunto il reparto d’urgenza più vicino, a Castellammare, non c’era più nulla da fare.

Il mio pensiero e la mia preghiera vanno alla piccola ed ai genitori in questo dolore immane ed indescrivibile.

Quello che vedo è una sanità regionale che, al di là di sporadiche brillanti operazioni, sta mortificando pazienti, medici ed infermieri nei servizi essenziali.

Carenza di medici, infermieri, strutture.

Politiche miopi, e amministratori regionali sordi e ciechi alla realtà dei nostri territori.

Basta! Basta! Basta!

Questa non è la sanità che i campani meritano.