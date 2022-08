MARA CARFAGNA SU FI CAMPANIA: “UN PARTITO OCCUPATO DA ESTREMISTI”

«Per ragioni di stile non commento ciò che sta accadendo in Forza Italia. La mia riflessione è che quella che un tempo era la casa dei liberali e dei moderati, una volta che è stata occupata ed egemonizzata dagli estremisti, è diventata non più ospitale per molti, in particolare per me e molti altri». Così Mara Carfagna, a Napoli per la presentazione del comitato elettorale della lista Azione-Italia Viva, ha risposto alle domande dei cronisti sull’uscita da Forza Italia di quattro senatori campani – De Siano, Pentangelo, Sarro e Marzaioli – che molti rumors danno vicini proprio alla lista Azione-Italia viva.

