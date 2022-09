MATTARELLA ATTENDE ELEZIONE PRESIDENTI CAMERE. POI AL VIA LE CONSULTAZIONI

Dare al Paese un governo nel minor tempo possibile. È questo l’auspicio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronto ad aprire le porte del Quirinale per le consultazioni anche nel fine settimana. Il primo step per l’avvio della legislatura è l’elezione dei presidenti delle Camere, convocate per la prima seduta giovedì 13 ottobre. Una volta eletti capigruppo parlamentari, quindi, il Capo dello Stato è pronto a convocare i partiti per le consultazioni di rito che precedono la formazione dell’esecutivo, anche se dovesse trattarsi di sabato 15 e domenica 16 ottobre.

