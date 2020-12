MATTEO RENZI NON DESISTE: ALLE 18:00 CONFERENZA STAMPA SU RECOVERY FUND

Matteo Renzi vuole andare fino in fondo, soprattutto dopo alcune dichiarazioni del Presidente Conte, rilasciate nel corso di una puntata di Porta a Porta, che non sono affatto piaciute al leader di Italia Viva. E cosi’, un minuto dopo l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio al Senato, oggi alle 18:00, Matteo Renzi terrà una conferenza stampa nel corso della quale illustrerà il progetto di Italia Viva per l’organizzazione dei fondi del Recovery Fund: c’è, ovviamente, grande attesa per la posizione politica che Renzi assumerà nei confronti del Governo Conte dopo una breve tregua durante il periodo natalizio ed in occasione della discussione della Legge di Bilancio.

