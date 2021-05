MERCATO SAN SEVERINO. AD UN ANNO DALLE ELEZIONI L’ATMOSFERA E’ GIA ROVENTE

Manca esattamente un anno all’appuntamento con le elezioni comunali di Mercato San Severino ma l’atmosfera è diventata già rovente. E lo sarà, secondo molte indiscrezioni, ancora di piu’ nelle prossime settimane perchè tanti episodi e circostanze, stanno per entrare nel cuore dell’attività politica ed amministrativa del centro della Valle dell’Irno. Prima la vicenda Cofaser che ha scatenato una guerra di comunicati stampa, poi il bilancio di previsione che deve essere ancora approvato, anche se il termine di legge è quello di fine maggio 2021. La strada è ancora lunga, ma irta e piena di insidie: è per questa ragione, forse, che tanti candidati hanno già fatto capolino nel panorama politico irnino. Dall’ex sindaco Giovanni Romano all’ex consigliere provinciale Carmine Ansalone, per finire all’attuale consigliere comunale Landi. E non finisce qui.

