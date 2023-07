MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA: “2 MILIONI E 300MILA DI FINANZIAMENTI PER MESSA IN SICUREZZA ACQUAROLA”

Arriva un altro importante finanziamento per la messa in sicurezza del territorio del Comune di Mercato San Severino. Ad annunciarlo è il Sindaco del centro della Valle dell’Irno Antonio Somma.

“Il Comune di Mercato San Severino”, scrive Antonio Somma, è tra gli Enti ammessi a finanziamento per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. A stabilirlo è il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, del 19 maggio 2023.

Il progetto redatto e candidato riguarda la frazione Acquarola ed è stato finanziato per un importo complessivo di 2.317.000 euro. E’ un altro passo in avanti che si compie sul versante dell’ambiente, della difesa del suolo e della messa in sicurezza delle zone maggiormente esposte al rischio idrogeologico”