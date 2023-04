MIGRANTI E COMMISSARIAMENTO. DE LUCA: “NOSTRO NO NON E’ PREGIUDIZIALE”

De Luca prova a prendere le distanze dall’accostamento con le altre Regioni, a guida Partito Democratico, che, insieme alla Campania, hanno detto no all’intesa con il Ministero dell’Interno per la gestione governativa del flusso dei migranti. In Campania, dunque, tutto resta nelle mani dell’amministrazione regionale.

“La Campania esprime il proprio dissenso nel merito di misure, come l’eliminazione della ‘protezione speciale’, che possono aggravare i problemi, lasciando abbandonati a se stessi nei quartieri e nelle città, persone che in concreto non si riescono a rimpatriare, e che rimangono esposte al richiamo della delinquenza organizzata – spiega – La Campania è critica anche rispetto ai tempi affrettati assunti per discutere con serietà di vicende così delicate. Siamo pronti a una discussione di merito con il Governo e con il commissario nominato, prefetto Valerio Valenti”.