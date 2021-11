NOCERA INFERIORE. TORQUATO CI RIPENSA ? AL LAVORO PER UNA COALIZIONE CIVICA

Manlio Torquato, Sindaco di Nocera Inferiore, che appena qualche giorno fa aveva annunciato il suo addio alla politica – visto il limite del secondo mandato che scade a maggio 2022 – ci sta ripensando ? E che messaggio ha voluto lanciare con le foto pubblicate insieme ad un cospicuo numero di consiglieri comunali di maggioranza ? Che Torquato stia pensando di mettere in campo una coalizione civica – senza il Pd e senza il Centro Destra – per affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali 2020, magari rispolverando lo schema vincente di 5 anni fa ?

Ah, saperlo…