NOI MODERATI. NOMINATO IL NUOVO COORDINATORE DELL’AREA ALTO-SELE TANAGRO

Cresce ancora di più la grande famiglia di Noi Moderati che oggi accoglie Antonio Valitiutto, già dirigente regionale di Azione, ex consigliere e assessore di Palomonte. Valitutto avrà il compito di rappresentare e costruire il partito nell’area dell’Alto Sele-Tanagro e in particolare seguirà il radicamento del partito nei comuni di Palomonte, Buccino San Gregorio Magno, Romagnano al Monte,Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di Conza, Oliveto Citra, Contursi Terme, Ricigliano. «Ho avuto modo di toccare con mano il grande lavoro che Noi Moderati sta portando avanti su tutto il territorio della provincia di Salerno e la mia passione per la politica, l’amore che nutro verso questo territorio mi hanno spinto ad accettare questo importante incarico – ha dichiarato il neo coordinatore dell’Alto Sele-Tanagro – È necessario riportare i partiti sui territori, con la gente e tra la gente per dare loro un segnale importante e per rispondere alle tante esigenze che quotidianamente i cittadini provano a mettere in evidenza e non posso che ringraziare l’onorevole Pino Bicchielli per aver pensato a me e per l’incarico che ha voluto affidarmi». «L’adesione di Antonio Valitutto rappresenta un ulteriore passo in avanti di radicamento del partito sul territorio con una figura di spicco, un professionista affermato, competente proveniente da un’esperienza politica caratterizzata da incarichi di livello non solo di partito ma anche di rapporti ministeriali – ha dichiarato Luigi Cerruti, coordinatore provinciale – Il suo ingresso dimostra la particolare attenzione che l’onorevole Pino Bicchielli riserva alla provincia di Salerno e, in particolar modo, all’Alto Sele e L’entroterra della zona del cratere ricca di storia, tradizioni ma anche interessata da molteplici criticità. Rivolgo ad Antonio l’augurio di un buon lavoro e il benvenuto nella squadra di Noi Moderati».

