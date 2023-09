NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “GIUNTA DE LUCA INCOMPETENTE, NUOVO STOP PER LA CACCIA”

“L’incompetenza della Giunta del Presidente della Regione De Luca rischia di cancellare il mondo della caccia da tutto il nostro territorio: per la seconda volta consecutiva, a causa della mancanza del parere delle associazioni ambientaliste, il Tar ha sospeso il calendario venatorio, proprio alla vigilia dell’inizio della caccia su tutto il territorio della Regione Campania. ”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

“Siamo davvero alla frutta,” continua Carpentieri “anche perchè il provvedimento emanato dalla Giunta, per la seconda volta consecutiva, viene, in maniera del tutto legittima, bocciato e sospeso dal Tribunale Amministrativo Regionale. Il Governo regionale è, oramai, nel caos piu’ assoluto, senza una guida e senza una rotta: a pagarne le conseguenze, come al solito, sono i cittadini della Campania ed in questa circostanza le migliaia di cacciatori che, pur avendo regolarmente versato le tasse regionali per lo svolgimento dell’attività, si trovano costretti a rimanere a casa. Sia ben chiaro che la caccia, oltre ad essere un pilastro della cultura di molti territori della nostra Regione, è anche un’occasione di crescita economica, soprattutto per le località, per lo piu’ piccoli comuni dell’entroterra, che vengono raggiunti dai nostri cacciatori.”