PARTITO DEMOCRATICO. ECCO TUTTE LE DATE PER IL CONGRESSO PROVINCIALE E QUELLI DI CIRCOLO

La macchina organizzativa del Partito Democratico della Provincia di Salerno si è messa in moto per affrontare la stagione congressuale. Ed ora si conoscono anche le date che porteranno, entro la fine dell’anno, alla celebrazione di tutti i congressi per l’elezione dei nuovi Segretari territoriali.

Si parte dal 19 Novembre e fino al 5 Dicembre: in questo spazio temporale dovranno essere convocate le assemblee di circolo per eleggere i nuovi coordinatori e nella stessa data si terranno anche le elezioni per indicare i delegati all’assemblea provinciale.

L’assemblea Provinciale vera e propria, quella convocata per l’elezione del nuovo segretario provinciale del Partito Democratico della Provincia di Salerno, è fissata, invece, per il prossimo 11 Dicembre mentre le candidature alla carica di segretario Provinciale potranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 17 Novembre.