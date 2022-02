PARTITO DEMOCRATICO SALERNO. ASSEMBLEA ON LINE PER NOMINARE I MEMBRI DELLA DIREZIONE

Dopo il congresso in presenza dello scorso mese di Dicembre, il Partito Democratico di Salerno torna in modalità on line e ripropone le piattaforme web come luoghi di confronto e di decisione della politica. Venerdi’ prossimo, infatti, è stata fissata la riunione on line dei membri dell’Assemblea Provinciale del Partito Democratico di Salerno, eletti nel corso del Congresso Provinciale, ai quali sarà chiesto di indicare i nomi – probabilmente 30 – che faranno parte della Direzione Provinciale, organismo operativo del Partito Democratico. Una scelta che evita il confronto pubblico e la partecipazione di tutti gli iscritti, una decisione che non va in controtendenza con quanto viene fatto anche in altre località italiane dove le assemblee, seppure con tutte le norme di sicurezza, si tengono in presenza. Eppure l’Assemblea Provinciale del Pd rappresenta un organismo importante, anche e soprattutto alla vigilia dell’appuntamento con le Comunali 2022. I vertici del Partito Democratico, pero’, hanno deciso di tornare a riunirsi on line, con interventi contingentati e controllati.

