PASQUALE MUCCIOLO: “C’E’ CHI SI DIVERTE A DISSUADERE I MIEI CANDIDATI PER LE COMUNALI”

“A Castel San Lorenzo tutti sanno che sto costruendo una squadra ed un programma per le prossime elezioni amministrative. La competizione vorrei misurarla su proposte, su idee che possano contribuire ad offrire prospettive di futuro a questo Paese che tanto amo. Ora alcuni avversari, invece di misurarsi su questo terreno, utilizzano a sproposito il loro tempo, cercando di distogliere, di dissuadere coloro che al progetto hanno deciso di aderire. Come anche quelli che al progetto guardano con attenzione e simpatia. ”

Lo scrive Pasquale Mucciolo, candidato sindaco per il Comune di Castel San Lorenzo.

“Tutto ciò è irrispettoso, è immorale. Mi va di raccontare un episodio. Mi è capitato di invitare un giovane, che stimo molto, a far parte della squadra, ma che ha declinato l’invito, perché aveva accettato di candidarsi in un’altra lista. Consumai con lui il caffè e gli feci gli auguri. La politica sana e seria ha una sua etica alla cui base vi è la correttezza civile dei comportamenti. Ovviamente è un proposito che non può impegnare solo una parte, ma deve investire tutti i soggetti in campo. Buona giornata a tutti. A presto…”