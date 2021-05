PD-M5S, L’ALLEANZA CHE IN CAMPANIA NON DECOLLA. DALLA REGIONE AI COMUNI

Se a Roma ed a Torino il dialogo si è interrotto, a Napoli e negli altri comuni della Campania non è neppure iniziato. Insieme nel Governo, prima con Conte, poi con Draghi, ma Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, in tutta la Regione Campania, proprio non riescono a dialogare.

Sarà che in tutta la Campania la forza di Vincenzo De Luca catalizza l’attenzione degli elettori del Pd e non solo, ma quello che è accaduto nel Lazio ed in Puglia difficilmente accadrà nei pressi di Palazzo Santa Lucia. Che dire, poi, delle alleanze per le prossime comunali ? A Napoli l’ipotesi della candidatura super istituzionale di Roberto Fico è oramai sfumata e con lei anche le possibilità di mettere insieme, nella stessa coalizione, Pd e M5S. Negli altri comuni la situazione non sembra differente: a Salerno, ad esempio, la coalizione di Vincenzo Napoli non pare interessata ad una alleanza con il M5S. E viceversa. Magari qualche punto di incontro i due partiti lo potrebbero trovare a Caserta ma, di certo, non a Benevento dove il sindaco Clemente Mastella ha quasi annullato la forza politica del Partito Democratico.