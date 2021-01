PELLEZZANO. AL VIA COMUNITA’ SLOW FOOD VALLE DELL’IRNO

Questa mattina domenica 17 gennaio a Coperchia, in via Martiri di Nassirya, si è svolto all’aperto e in totale sicurezza rispettando tutti i protocolli sanitari il Mercato della Terra un nuovo modo di intendere e fare la spesa, un luogo dove attraverso il racconto viene stabilita una relazione virtuosa tra chi vende e chi acquista .

L’evento e stato organizzato dal Comune di Pellezzano in collaborazione con la Comunità Slowfood Valle dell’Irno e punta a preservare la cultura alimentare delle comunità locali e a difenderne le biodiversità e la genuinità dei prodotti.