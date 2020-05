PELLEZZANO. GUARITI I DUE CITTADINI COLPITI DA COVID 19, L’ANNUNCIO DEL SINDACO

Finalmente GUARITI. Il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra è lieto di annunciare la guarigione di Marco Rago della frazione Cologna e Salvatore Caiazzo della frazione Capezzano, che erano stati contagiati dal Covid-19. Una notizia che è stata ben accolta dall’intera popolazione del territorio.

“Ringrazio i due concittadini guariti e le loro famiglie – ha detto il Primo Cittadino – per aver rispettato in pieno le restrizioni della quarantena forzata a loro imposta a causa del contagio che hanno subito. Appena riceverò il via libera dall’Asl emetterò un’ordinanza di revoca della quarantena per Rago e Caiazzo e per le loro famiglie”.

La raccomandazione, come ha ricordato il Primo Cittadino, è quella di ridurre al minimo i contatti con altre persone, rispettando il distanziamento sociale, che al momento è l’unica arma a disposizione per combattere questo nemico invisibile. Soprattutto nella fase 2, dove il rischio maggiore, in caso di violazione delle norme disposte dalle varie ordinanze regionali e/o comunali è proprio quello di vanificare quanto di buono ottenuto sinora.