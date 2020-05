PELLEZZANO. RIAPRE IL CIMITERO COMUNALE MA CON GLI ACCESSI CONTROLLATI

Da stamattina, riapre il cimitero comunale di Pellezzano. All’ingresso i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” supportano i cittadini nella compilazione delle autocertificazioni che vengono consegnate a un agente della locale polizia municipale.

“Finalmente – sottolinea il Sindaco di Pellezzano dott. Francesco Morra – dopo circa due mesi riapre al culto il cimitero comunale di Pellezzano per dare l’opportunità ai nostri concittadini di andar a far visita ai congiunti e pregare per loro. I volontari della Protezione Civile, presenti davanti all’ingresso del cimitero comunale, supporteranno le persone anziane e coloro che trovano difficoltà nella compilazione delle autocertificazioni, che poi vengono consegnate, nel pieno rispetto della privacy, a un agente della locale polizia municipale (pubblico ufficiale addetto al ritiro) che staziona all’interno di un camper appositamente allestito per gestire questo servizio. Inoltre, i volontari, che ringrazio per la propria disponibilità, contribuiscono anche a regolare il flusso di accesso all’interno del cimitero comunale nel rispetto del recente DPCM della fase 2 dell’emergenza sanitaria”.

Si ricorda inoltre alla cittadinanza che l’ingresso al cimitero comunale è consentito per finalità di culto dalle ore 08:00 alle ore 14:00, dal Lunedì al Sabato. La Domenica il Cimitero Comunale sarà chiuso;

Ingresso consentito solo alle persone dotate dei DPI (guanti e mascherina);

E’ fatto obbligo di possesso dell’autocertificazione da consegnare al personale addetto all’ingresso del Cimitero Comunale;

E’ fatto obbligo di accedere al Cimitero Comunale unicamente attraverso l’ingresso principale sito nei pressi della Chiesa. Tutti gli altri accessi sono inibiti alla Cittadinanza, fuorchè ai portatori di handicap che faranno contestuale richiesta al personale addetto alla gestione di ingresso al pubblico.