PELLEZZANO. ULTIMA GIORNATA DI ATTIVITA’ PER L’ESTATE DEI PIU’ PICCOLI

Giornata conclusiva dell’Estate Pellezzanese, il progetto organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali, retto da Annalaura Villari, al quale hanno partecipato circa 100 bambini, residenti nel Comune di Pellezzano, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, che dallo scorso 1 luglio, sono stati impegnati in diverse attività di balneazione presso il Lido dell’Esercito a Salerno. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto all’emergenza sanitaria da Covid-19.

“E’ stato un bel momento di aggregazione – ha detto il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – nel quale i bambini si sono confrontati tra di loro attraverso il gioco, lo svago, il divertimento, dedicando anche del tempo a momenti di approfondimento culturale attraverso la fattoria didattica, le escursioni e altre attività che hanno favorito lo sviluppo dei loro processi cognitivi. Ancora un grazie al Lido dell’Esercito che li ha ospitati e a coloro che hanno permesso un loro coinvolgimento in diverse discipline ricreative e sociali”.

In occasione dell’ultima giornata, in programma oggi, i bambini hanno trascorso l’intera giornata a mare, e in presenza del Sindaco Morra, dell’assessore Villari e dei consiglieri Ivan Facenda e Vito Mona, hanno dato vita a uno spettacolo proiettato in diretta sulla pagina “facebook” dell’Ente. L’evento ha visto una presenza di bambini ancora più numerosa rispetto all’anno scorso ed è stato molto apprezzato e partecipato.