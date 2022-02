PER I DIPENDENTI DEI MINISTERI IL GOVERNO VARA AUMENTO CONTRATTUALE DA 3.000 EURO ALL’ANNO

Sono in arrivo importanti aumenti contrattuali per i dipendenti dei diversi ministeri: lo stabilisce un Decreto che il Governo Draghi sta mettendo a punto e che prevede, in soldoni, un aumento delle indennità per un totale di quasi 3.000 euro al mese.

l decreto di Palazzo Chigi ultimato fra ministero dell’Economia e Funzione pubblica, ora pronto per gli ultimi passaggi procedurali, scongela una serie di somme messe a disposizione dalla legge di bilancio 2020 e completate in vari provvedimenti degli ultimi tre anni per la «perequazione» di queste indennità di amministrazione, una voce che puntella gli stipendi dei dipendenti ministeriali in vario modo.

Come ogni perequazione, anche quella scritta nelle sei tabelle allegate al provvedimento porta notizie migliori a chi sta peggio: così in un gruppone di ministeri che abbraccia Salute, Esteri, Istruzione, Università, Lavoro e Politiche agricole l’aumento arriva a 2.449 euro lordi all’anno nell’area terza, quella dei funzionari; viaggia poco sotto i 1.800 euro nell’area seconda e poco sopra i 1.500 nella prima.