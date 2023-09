PIU’ EUROPA SCOMPARE DAL CONSIGLIO REGIONALE: SCIOLTO IL GRUPPO A NAPOLI

“Sono profondamente rammaricato per lo scioglimento del gruppo consiliare di “Più Europa” in Regione Campania a cui tanto avevo lavorato. In particolar modo mi spiace per il consigliere Salvatore Aversano ex capogruppo perché ne ho apprezzato le grandi qualità umane e politiche. Il mio migliore augurio è di poter tornare a dare forza e vigore ad uno dei pochi partiti credibili nel Paese. Riprendere la strada di un processo aggregante che unisca alla valorizzazione dei territori le logiche di un partito identitario”. Ad annunciarlo è Raffaello Adesso Presidente dell’associazione Campania domani e già coordinatore regionale di più Europa.

