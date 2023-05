PONTECAGNANO FAIANO. AZIONE METTE INSIEME I CENTRISTI CON IL SINDACO GIUSEPPE LANZARA

Azione mette al centro Pontecagnano Faiano e lo fa con una iniziativa politica che, insieme al Sindaco Giuseppe Lanzara, proverà a ragionare del futuro dei moderati e dei centristi, in una città, come quella dei Picentini, che in passato tanto ha dato al mondo dei popolari. L’incontro, in programma per domani, venerdi’ 5 Maggio, vedrà la partecipazione del Coordinatore Provinciale di Azione Gigi Casciello, ma anche di Adriano Montemurro, Gaetana Falcone Don Ciro Torre, Aniello Salzano Gianfranco Rizzo e Giuseppe De Mita. Un nuovo progetto politico che, già nei prossimi mesi, potrà diventare concreto ? Intanto Azione Pontecagnano Faiano riparte dalla centralità dell’area moderata proprio alla vigilia dell’appuntamento con le urne per le Comunali 2023.

Share on: WhatsApp