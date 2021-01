PONTECAGNANO FAIANO. PUA EX TABACCHIFICIO, OK DA FRATELLI D’ITALIA

Tra le osservazioni presentate, la giunta comunale, con apposita delibera n.9 del 21/01/2021, ha ritenuto di accogliere parzialmente la nostra proposta di realizzazione di un nuovo edificio scolastico quale urbanizzazione secondaria, per ospitare in una struttura più adeguata gli alunni di via Lucania, e la necessità di rimuovere al più presto l’amianto ancora presente sull’ex complesso dismesso.

Infatti, il circolo locale di FdI ha sempre denunciato l’inadempienza della società nel rimuovere i manufatti e la passività dell’ente comunale nei confronti del privato rispetto ai ritardi dei lavori di messa in sicurezza.

Nonostante Fratelli d’Italia, al momento, non sia presente in consiglio comunale e quindi non può partecipare in modo attivo alle dinamiche amministrative, ci spendiamo quotidianamente per lasciare una traccia forte a favore delle giovani generazioni: l’idea di costruire una nuova scuola elementare in via Lucania volgeva proprio nell’intendere la politica e l’amministrazione rivolta al futuro e interessata ai cittadini del domani” commenta il commissario cittadino di FdI.

“Fratelli d’Italia, come sempre, si dimostra un partito con una formazione identitaria e propositiva: in questo momento in cui la maggioranza litiga per poche poltrone, noi guardiamo sempre l’interesse dei nostri cittadini che sono il faro della nostra azione politica. Questa piccola vittoria ci dà la conferma del nostro operato e rafforza il nostro impegno” conclude Giuseppe Corrado.