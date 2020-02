PRESCRIZIONE, BRACCIO DI FERRO M5S-RENZI: IL GOVERNO VACILLA SULLA GIUSTIZIA

Italia Viva tiene la posizione, lo fa anche il Movimento 5 Stelle ed in aula ci potrebbe essere, nei prossimi giorni, un clamoroso stop al Governo Conte. Il tema della prescrizione divide ed evidenzia le differenze all’interno dell’esecutivo anche perchè il dibattito, per il M5S, arriva nel momento di maggiore debolezza elettorale: un altro passo indietro, agli occhi degli elettori duri e puri del Movimento, sarebbe uno smacco in termini di credibilità. Probabilmente Matteo Renzi, preoccupato dai sondaggi ed anche dalla riforma della Legge Elettorale con lo sbarramento al 5%, lo sa benissimo, come è certo che la maggioranza del M5S non gradirebbe, si fa per dire, un ritorno anticipato alle urne. Ed ecco allora il braccio di ferro nel quale il Partito Democratico, almeno in apparenza, prova a fare da paciere ma, visto il clima di fiducia, forse anche Zingaretti non esclude che una crisi sul tema della giustizia serva a rimettere a posto i numeri all’interno del centro sinistra. Un dato pare certo: al Senato, senza Italia Viva, i numeri non ci sono e, stando alla logica dei temi, sulla prescrizione è difficile immaginare un aiuto esterno al Governo di Forza Italia.

