PROVINCIA DI SALERNO. ALFIERI CONVOCA I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA PER LE PROVINCIALI

E’ in programma per il primo pomeriggio di mercoledi’ 15 Novembre, a Palazzo Sant’Agostino, una riunione di maggioranza tra il Presidente della Provincia Franco Alfieri ed i consiglieri che lo sostengono: nessun ordine del giorno prefissato ma, con ogni probabilità, si discuterà della composizione delle liste per le Provinciali del prossimo 20 Dicembre ed anche della scelta delle singole candidature. Al momento il Partito Democratico non ha ancora convocato i consiglieri uscenti per un confronto sulla composizione delle liste – c’è sempre quella di Campania Libera in campo – nè per stabilire una linea da seguire in questa strana campagna elettorale che riguarda ruoli, quelli di consigliere provinciale, che avranno una durata tra i 6 e gli 8 mesi.

Share on: WhatsApp