PROVINCIALI 2021. LA CORSA DEI SINDACI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

E’ già iniziata la corsa dei sindaci alla carica di Consigliere Provinciale: saranno numerosi i primi cittadini presenti nelle liste dei partiti in vista dell’appuntamento con le elezioni del 18 Dicembre.

PARTITO DEMOCRATICO – Nella lista del Partito Democratico, al momento, ci sono le candidature di almeno tre sindaci: Lanzara (Pontecagnano Faiano), Giuliano (Giffoni Valle Piana) e D’Onofrio (Montecorvino Rovella). Non è esclusa la presenza di altri sindaci, soprattutto per coprire l’area dell’Agro e quella della Valle dell’Irno. C’è, poi, da scegliere un nome in rappresentanza della Costiera Amalfitana che potrebbe essere Andrea Reale (Minori).

PARTITO SOCIALISTA – Nella lista del Partito Socialista Italiano ci sarà, di sicuro, il sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano Chiola che punta ad entrare all’interno del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino.

FRATELLI D’ITALIA – La Lista di FDI potrebbe riservare la presenza di un altro sindaco: si tratta del primo cittadino di Campagna Roberto Monaco, mentre è escluso che ci possa essere Cristoforo Salvati, sindaco del Comune di Scafati.