PROVINCIALI 2024. ALFIERI PRONTO CON IL DECRETO: SI VOTA IL 19 DICEMBRE O GENNAIO 2024

Il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri è pronto, già nella giornata di domani, a firmare il decreto per la convocazione delle Elezioni Provinciali per l’elezione del Consiglio. E, secondo le ultime indiscrezioni, i sindaci ed i consiglieri comunali saranno chiamati a Palazzo Sant’Agostino per il 19 Dicembre oppure per la seconda domenica di Gennaio 2024. Sembra prevalere la linea di spostare tutto al nuovo anno, con l’obbligo della presentazione delle liste che ricadrebbe, pero’, proprio in concomitanza con le festività natalizie. La decisione, comunque, di andare al voto con il sistema dell’elezione indiretta sembra già presa, sempre che, nel frattempo, non giungano notizie diverse dal Parlamento dove si è in attesa della approvazione della nuova Legge per le Province che, tra le altre cose, prevede anche il ritorno al voto popolare per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.

