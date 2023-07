RAFFAELE MARCIANO (FDI): “METRO’ DEL MARE ANCORA FERMO, REGIONE CHIEDA SCUSA AI TURISTI”

“Il Metró del Mare che collega le località turistiche del Cilento con Salerno e la Costiera Amalfitana – che sarebbe dovuto partire da fine giugno fino a settembre – non è ancora attivo perché le gare del bando sarebbero andate deserte. E quindi i turisti interessati ad utilizzare il mare per recarsi nelle località turistiche salernitane sono tuttora appiedati”. Lo denuncia l’avvocato Raffaele Marciano, consigliere comunale a Laureana Cilento e responsabile enti locali del Cilento di Fratelli d’Italia. “Dalla Regione Campania – che a maggio aveva annunciato in pompa magna la riattivazione del servizio – finora nessun avviso o giustificazione. Il presidente De Luca e l’assessore regionale al turismo Casucci dovrebbero scusarsi per questo enorme disagio provocato a migliaia e migliaia di turisti che pensavano di poter usufruire, come ogni anno, del Metró del Mare già tanto pubblicizzato. Che brutta figura” conclude Marciano.

Share on: WhatsApp