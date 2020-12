RECOVERY FUND, RENZI ALL’ATTACCO DI CONTE: “MODIFICARE IL PIANO, E’ LESA MAESTA’?”

I toni sono duri, a tratti durissimi fino a pronunciare una frase che lascia intendere scenari, fino ad oggi, difficile da immaginare: “Io non ho paura di niente”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, mette sul tavolo 61 proposte per modificare il Piano per l’utilizzo del Recovery Fund ma torna a chiedere, a gran voce, “l’utilizzo dei fondi del MES per la sanità per il rispetto dei tanti medici morti”. Renzi è un fiume in piena, anche se non pronuncia mai le parole “Crisi di Governo” ma il senso del discorso è molto semplice: Conte deve modificare l’assetto del Piano e, soprattutto, modificare il progetto che riguarda l’assetto dei servizi segreti.

“Se non c’è l’accordo, faranno senza di noi”. Un messaggio chiaro a Conte, al Movimento 5 Stelle ed al Partito Democratico, quello che Renzi proprio sul finire della conferenza stampa lancia all’intero mondo politico dell’attuale Governo.

Un passaggio poi sulle critiche che gli sono state mosse sull’apertura di una semi crisi nel momento in cui è in atto un Piano di Vaccinazione: “perchè non si puo’ fare? E’ lesa maesta’?”