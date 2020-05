REGIONALI 2020. ANNA PETRONE NEL PD, AUMENTANO LE DISPONIBILITA’ CON LISTE GIA’ PIENE

C’è quasi la ufficialità per una candidatura al femminile che, per il Partito Democratico della Provincia di Salerno, ha un grande significato politico e morale: alle prossime elezioni Regionali nella lista del Pd della Provincia di Salerno ci sarà anche l’ex consigliera regionale Anna Petrone. Reduce dalla campagna elettorale per le Europee 2019, Anna Petrone ha deciso di sciogliere la riserva e di scendere in campo per la prossima tornata elettorale. Le sorprese non finiscono qui.

Ad arricchire le liste civiche e di partito, infatti, negli ultimi giorni stanno arrivando numerosissime richieste, aiutate da un clima politico completamente diverso rispetto ai mesi scorsi: tra questi c’è anche il nome dell’ex consigliere provinciale Renato Iosca che, con ogni probabilità, sarà schierato in una civica a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca.

Ma quante saranno le civiche ? Resteranno solo Campania Libera o De Luca Presidente ? E’ quasi certo che ne verrà creata una terza nella quale far confluire giovani professionisti ed amministratori del territorio.