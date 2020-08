REGIONALI 2020. DE LUCA INCONTRA TUTTI I CANDIDATI DELLA COALIZIONE

Tutti convocati direttamente dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca per una riunione organizzativa ma anche motivazionale. I candidati e le candidate della Provincia di Salerno delle liste collegate a Vincenzo De Luca si sono ritrovati, nel pomeriggio di oggi, all’interno delle sale di un noto albergo del centro cittadino.

De Luca ha dettato la linea politica da portare avanti negli ultimi 20 della campagna elettorale piu’ strana della storia, fatta ad Agosto, senza comizi e senza riunioni particolarmente affollate, per le norme anti Covid 19.

Alla riunione non hanno preso parte i “veterani”: i consiglieri regionali uscenti ma anche alcuni dei candidati che, già in passato, si sono cimentati con la campagna elettorale per le Regionali.