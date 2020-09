REGIONALI 2020. IL 4 SETTEMBRE A SALERNO PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CENTRO DEMOCRATICO

Venerdì 04 settembre 2020, alle ore 11:30, presso il Gran Caffè Moka in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 108, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati della lista “Centro Democratico – De Luca Presidente”, per la Circoscrizione Salerno e Provincia, che concorreranno alla carica di Consigliere Regionale della Campania.

Alla conferenza stampa interverranno il Presidente Nazionale di “Centro Democratico” On. Bruno Tabacci, il coordinatore regionale Prof. Raimondo Pasquino, il coordinatore provinciale Dott. Leonardo Maria Claps, l’On. Angelo Maria Sanza e l’On. Paolo Del Mese.

Nel corso dell’incontro pubblico verrà presentata la sintesi delle linee programmatiche come contributo alla competizione elettorale, oltre che evidenziati i valori cattolici di attenzione ai più deboli e di gestione competente ed efficiente della cosa pubblica per un aumento del benessere collettivo. Alla conferenza stampa saranno presentati tutti i candidati alla carica di Consigliere Regionale della Regione Campania:

D’Avenia Giovanni

Gorrasio Angela

Cammarano Maria Teresa

Pagano Lucia

Albano Giuseppe

Adinolfi Vincenzo

Postiglione Umberto

Montinaro Carlo

Scifo Emanuele

