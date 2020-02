REGIONALI 2020. L’ASSEMBLEA DEL M5S BOCCIA L’ALLEANZA CON IL PD: 90% CONTRARI

Oltre 400 i presenti, con interventi di una durata massima di 2 minuti, gelo nei confronti del Presidente della Camera Roberto Fico ed alla fine un voto quasi unanime: il 90% degli attivisti del M5S, radunati all’interno dell’Hotel Ramada di Napoli, ha detto NO ad un’alleanza con il Partito Democratico e con gli altri partiti del centro sinistra in vista delle Regionali in Campania.

Numerosi gli interventi critici nei confronti del sistema di voto della Piattaforma Rousseau, pochi e timidi applausi alle parole di Roberto Fico, alla fine prevale la linea di Valeria Ciarambino-Luigi Di Maio: alle Regionali in Campania, nella prossima primavera, si va da soli.

Tra gli interventi contrari anche quello del salernitano Enrico Farina, già candidato alle Europee dello scorso mese di maggio.