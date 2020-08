REGIONALI 2020. LE CANDIDATURE PD PER LA PROVINCIA DI AVELLINO FINISCONO A NAPOLI

Sarà necessario, a differenza di quanto accaduto nelle altre province, ricorrere all’attività di mediazione della Direzione Regionale del Partito Democratico, per dirimere la vertenza delle candidature all’interno della lista per la provincia di Avellino. Il Pd irpino, dilaniato da tempo da correnti e posizioni molto contrapposte, non è riuscito a trovare l’intesa sui nomi da presentare per le prossime elezioni regionali e, quindi, sarà costretto a fare ricorso alla Direzione Regionale: sui nomi proposti a livello locale resta una profonda spaccatura, soprattutto per quanto riguarda le candidature maschili. Il problema principale è quello di Petitto, il nome sostenuto dal sindaco di Avellino Gianluca Festa che, poco piu’ di un anno fa, vinse le elezioni comunali contro tutto il Partito Democratico della Provincia di Avellino. Dall’altra parte i dirigenti provinciali del Pd spingono per il nome di Ciarcia, attuale Presidente dell’ente Alto Calore. Un braccio di ferro che, domani, dovrebbe concludersi.

