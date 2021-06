SALERNO. 5 ANNI FA LA PRIMA SEDUTA DELLA GIUNTA NAPOLI: ORA TUTTI CONTRO TUTTI

Che fine ha fatto il clima di grande collaborazione politica che si respirava, esattamente 5 anni fa, a Palazzo di Città, a Salerno, in occasione della prima seduta della Giunta del Sindaco Vincenzo Napoli ?

In 5 anni molte cose sono accadute, molti hanno lasciato, per svariati motivi, la Giunta Comunale: dall’allora assessore alla finanze Roberto De Luca – finito al centro di un’inchiesta giudiziaria conclusasi con un nulla di fatto – all’assessore alle scuola Eva Avossa – oggi parlamentare del Partito Democratico a Roma. Poi, alcuni viaggi a Napoli come quello dell’attuale assessore alle politiche sociali Nino Savastano che la poltrona non la molla, in attesa delle elezioni comunali e per evitare di creare nuovi smottamenti nella maggioranza di Napoli che, oggi, pare essersi ricompattata. Pare, già, ma sotto cova il fuoco perchè alle prossime elezioni comunali ciascuno degli attuali assessori vuole e deve dimostrare qualcosa: da Mimmo De Maio, che nel frattempo è diventato anche Vice Sindaco, a Dario Loffredo, eletto con il PSI, nominato in quota PSI dicendo addio al partito pochi minuti dopo. Insomma, il clima che si respira è quello di una lunga guerra interna che è già iniziata e che andrà avanti fino al conto dell’ultimo voto di preferenza.