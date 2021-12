Antonio Cammarota resta alla guida della Presidenza della Commissione Trasparenza: lo hanno deciso i consiglieri comunali indicati per la partecipazione all’Ente che, già negli ultimi 5 anni, è stata presieduta dall’avvocato salernitano. Gli esponenti della maggioranza hanno votato in blocco per Antonio Cammarota, insieme ad alcuni esponenti dell’opposizione, mentre appena 3 voti sono andati ad Elisabetta Barone, altra candidata sindaco presente in Consiglio Comunale, insieme a Michele Sarno.

