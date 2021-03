SALERNO. CAMMAROTA: “COMMERCIO IN GINOCCHIO, SUBITO UN TAVOLO IN PREFETTURA”

E’ impressionante la sequenza di fittasi e vendesi sulle vetrine salernitane, che espone la nostra economia a rischio usura e riciclaggio. Bisogna agire subito”.

A lanciare l’allarme è il Presidente della Commissione Trasparenza, l’avv. Antonio Cammarota, il quale dichiara: “se continua così il nostro commercio sarà preda facile di moneta estranea, sia per le esposizioni economiche dei commercianti a rischio usura, sia per la facilità con la quale i grandi interessi, leciti e illeciti, potranno comprare Salerno a prezzi stracciati”.

Per Cammarota bisogna intervenire subito: “occorre rinviare tutte le tasse, esentare la tosap, ridurre per il futuro la tari al minimo, sospendere cartelle e sanzioni di ogni tipo, istituire bonus per i fitti e per le esposizioni bancarie con i soldi di Luci d’Artista, 750 mila euro da riposizionare e utilizzare senza se e senza ma”.

“Chiederò oggi stesso al Sindaco”, conclude Cammarota, “di attivare un tavolo urgente in prefettura e convocare immediatamente un consiglio comunale monotematico per la difesa e il rilancio della nostra economia”.