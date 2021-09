SALERNO. CHECHILE: “NOI CHE VOGLIAMO VERDE, PULIZIA, WELFARE, ECONOMIA SIAMO NEMICI DI SALERNO”

Rosaria Chechile, candidata al Consiglio Comunale nella lista Salerno Città Aperta a sostegno della candidatura di Elisabetta Barone, ironizza sui continui attacchi che gli uomini di De Luca muovono agli altri candidati, definiti, sempre, “nemici di Salerno”.

“Noi che vogliamo pulizia, cura del verde, un welfare adeguato, inclusione, spazi culturali e sportivi in ogni quartiere, attenzione alle persone, alle imprese e all’economia, siamo i nemici di Salerno.”

Lo scrive Rosaria Chechile.

I nemici della democrazia, invece, con grande arroganza e presunzione, utilizzando il potere acquisito in oltre 30 anni di autoritarismo indisturbato, stanno mettendo sotto i piedi il diritto alla partecipazione, facendo annullare incontri, utilizzando metodi che rasentano la ritorsione e mettendo veti sulla presenza di alcune persone alle tribune politiche sulle Tv di regime.

A queste condizioni SONO FIERA DI ESSERE UNA NEMICA DI SALERNO, di quella Salerno che non mi appartiene e che non appartiene alla stragrande maggioranza dei cittadini.

Dimostriamo tutti insieme, votando compatti per il nostro progetto, che un’altra Salerno è possibile. Una Salerno nella quale la partecipazione democratica e la centralità della persona quale individuo sono VALORI e non VILTA’.

Rivolgo infine un appello al Partito Democratico il cui simbolo non è presente nella tornata e che a Salerno non esiste se non quale comitato elettorale di qualche deputato scartato.

Il nostro unico Sindaco possibile è Elisabetta Barone.

Salerno Città Aperta