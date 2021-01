Due liste già completata, la terza in via di definizione ed una macchina elettorale che si è già messa in moto: l’avvocato Michele Sarno inizia il 2021 con il piglio deciso di chi non vede l’ora di affrontare la prossima tornata elettorale, lanciando anche una sfida a Vincenzo Napoli per un confronto sul futuro della città.

