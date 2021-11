SALERNO, CONSIGLIO COMUNALE VERSO L’OK: 10 NOVEMBRE FINISCONO I RICONTEGGI

Le indiscrezioni delle ultime ore lasciano uno spiraglio di luce per la vicenda della verifica dei verbali delle 152 sezioni elettorali del Comune di Salerno: mercoledi’ 10 Novembre dovrebbero concludersi le operazioni di conteggio ed, a quel punto, dopo 48 ore ci potrebbe essere la tanto attesa proclamazione del nuovo Consiglio Comunale. Se tutto dovesse trovare conferma è probabile che tra il 21 ed il 23 Novembre si possa celebrare la prima seduta del Consiglio Comunale per l’elezione del Presidente dell’assise. Solo dopo, rispettando i termini previsti dalla normativa, si procederà alla convocazione di un nuovo consiglio comunale, tra il 10 ed il 20 Dicembre, per l’approvazione del Bilancio Consolidato 2020.

