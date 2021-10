SALERNO E LE INDAGINI. LE PAROLE PROFETICHE DI DE LUCA: “CAMBIARE ALCUNI COLLABORATORI”

Nel cuore della campagna elettorale per le Comunali di Salerno, Vincenzo De Luca, sceso in campo in prima persona per sostenere Vincenzo Napoli, nel corso di un incontro pubblico si lascio’ scappare una frase – “dovrai cambiare alcuni collaboratori” – che, riascoltata oggi, suona quasi come un presagio. Parole che hanno un sapore profetico, che in tanti avevano letto come una bocciatura di carattere politico ed amministrativo ma che, forse, si riferivano già a comportamenti border line, tenuti prima e durante la campagna elettorale.

Oggi la situazione sembra essere completamente diversa con le inchieste che hanno coinvolto alcuni fedelissimi – tra i politici ed anche i dirigenti – ed una magistratura che pare avere ancora tante cose da chiarire.